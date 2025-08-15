15/08/2025 15:16

【關稅戰】美國超過六成民眾反對徵關稅，特朗普支持率跌至38%

《經濟通通訊社15日專訊》根據皮尤研究中心的最新調查，美國總統特朗普的支持率已降至38%，因為支持者對他的一些關鍵政策感到不滿。



調查於本月4日至10日進行，參與者有3554名成年人。調查發現，特朗普的支持率從就職後不久的47%，下降了9個百分點。特朗普亦正在慢慢失去過往的支持者。在2024年大選投票給他的人中，僅有85%的人表示仍認可他的表現，這一比例較6月份的88%，以及選舉剛結束時的95%都有所下降。



特朗普的支持率不斷下降的主要原因是，選民對其政治議程中的關鍵部分存在擔憂。皮尤研究中心的調查發現，61%的美國人不贊成特朗普徵收關稅一事。



此外，46%的美國人不贊成減稅的大而美法案，只有32%的人贊成，23%的人表示不確定。



特朗普對與愛潑斯坦相關的資訊處理方式亦引發極大不滿，70%的美國人表示不認可，其中包括53%的共和黨支持者以及傾向共和黨的選民。(rc)