15/08/2025 10:20

【數據解讀】7月工業消費固投齊遜，統計局：極端天氣等不利影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，7月工業增加值增5.7%，低於市場預期的5.9%，並創去年11月以來新低；同期社會消費品零售總額增3.7%，亦遜於預期的4.6%，創年內最低增速。首7月固定資產投資增1.6%，不但大遜預期的2.7%，增速更創2000年9月以來近25年最低水平。



國家統計局解讀數據稱，總的來看，7月份宏觀政策發力顯效，國民經濟克服外部環境複雜多變和國內極端天氣等不利影響，保持穩中有進發展態勢，展現出較強韌性和活力。同時也要看到，外部環境複雜嚴峻，經濟運行依然面臨不少風險挑戰。下階段，要推動各項政策落實落細，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效釋放內需潛力，有力促進國內國際雙循環，推動經濟平穩健康發展。