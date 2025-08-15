15/08/2025 11:52

【數據解讀】統計局：經濟平穩態勢沒變，高技術產業支撐作用增強

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，受多重因素影響，7月份部分經濟指標有所波動，但主要指標累計增速保持總體平穩，就業物價總體穩定，經濟平穩運行態勢沒有改變。下階段，盡管經濟運行中依然面臨不少風險挑戰，但中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，宏觀政策發力顯效，各方面積極作為，市場需求擴大，新質生產力發展，市場活力提升，將有力支撐經濟平穩運行，發展質量穩步提升。



*1-7月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長9.5%*



他指出，高技術產業較快增長，對經濟支撐作用持續增強。1-7月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長9.5%，其中電子及通信設備製造業、航空航天器及設備製造業分別增長12.8%和8.6%。產業數字化智能化轉型在加快，促進了新興行業發展，1-7月份數字產品設備製造、智能無人飛行器製造均保持較快增長。人工智能大模型的廣泛應用顯著提升了算力需求，帶動服務器產量大幅增長。