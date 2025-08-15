15/08/2025 11:46

【數據解讀】統計局：外貿企業困難增多，但出口增長仍具有利條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從下半年情況看，儘管世界經濟增長乏力，外部不穩定、不確定因素較多，對中國外貿發展帶來一定壓力，部分外貿企業經營困難增多，但穩外貿政策持續顯效，將繼續支撐外貿穩健發展。中國出口增長仍具有不少有利條件。



他表示，一是外貿多元化成效繼續顯現。儘管受高關稅影響，中國對美出口下降，但中國堅持擴大高水平對外開放，在互利共贏基礎上促進與世界各國的貿易往來，對主要傳統貿易夥伴和新興貿易夥伴出口持續增長，1-7月份，中國對東盟、歐盟、共建「一帶一路」國家的出口額分別增長14.8%、8.2%和11.7%。隨著中國持續深化與世界各國的經貿合作，外貿多元化對出口的支撐將會繼續顯現。



*集成電路出口增長21.8%*



二是出口商品競爭力增強。中國企業大力提升自主研發能力，加快轉型步伐，產品結構不斷優化，技術含量逐步提升，國際競爭力日益增強，也有利於出口增長。1-7月份，中國機電產品出口額同比增長9.3%，其中集成電路出口增長21.8%。高技術產品出口向好，1-7月份高技術產品出口額增長7.2%。



三是廣大外貿企業活力較強。今年以來，面對外部市場波動，在支持民營企業發展各項措施作用下，以民營企業為代表的廣大外貿企業積極主動作為，鞏固開拓市場，為外貿市場發展提供了有力支撐。1-7月份中國民營企業出口同比增長8.7%，快於全部貨物出口增速。廣大外貿經營主體應變求新，也有利於拓展外貿空間。