25,215.28
-304.04
(-1.19%)
25,209
-358
(-1.40%)
低水6
9,013.34
-115.59
(-1.27%)
5,515.61
-60.42
(-1.08%)
1,552.49億
3,683.58
+17.14
(+0.467%)
4,193.01
+19.70
(+0.472%)
11,587.38
+135.95
(+1.187%)
2,306.11
+2.85
(+0.12%)
118,840.0000
+544.9100
(0.461%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.6260
日圓最佳客戶買入價
5.3320
恒生指數
25,215.28
-304.04
(-1.19%)
期指
低水6
25,209
-358
(-1.40%)
國企指數
9,013.34
-115.59
(-1.27%)
科技指數
5,515.61
-60.42
(-1.08%)
大市成交
1,552.49億
股票
1,403.70億
(90.416%)
窩輪
53.98億
(3.477%)
牛熊證
94.81億
(6.107%)
即時更新：15/08/2025 12:59
可賣空股票總成交
1,343.53億
主板賣空
246.56億
(18.352%)
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
上証指數
成交：5,594.16億
3,683.58
+17.14
(+0.467%)
滬深300
4,193.01
+19.70
(+0.472%)
深証成指
11,587.38
+135.95
(+1.187%)
MSCI中國A50
2,306.11
+2.85
(+0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
118,840.0000
+544.9100
(0.461%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0980
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1480
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6260
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3320
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數 2025-06-23 #林本利（繁體字幕）
其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
Sex & Love 港女講男

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
化療後的中醫調理:以五行理論降低副作用、提升元氣
中醫養生 中醫話

化療後的中醫調理:以五行理論降低副作用、提升元氣
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所02318 中國平安00941 中國移動
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
147.1540
-0.5250
-0.356%
TWD 美元/新台幣
30.0253
-0.0537
-0.179%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5625
-0.0170
-0.178%
更新：15/08/2025 12:55
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,344.8600
+9.8600
+0.296%
XAG 白銀現貨
38.0277
+0.0297
+0.078%
更新：15/08/2025 12:55
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處