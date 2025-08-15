15/08/2025 11:36

【數據解讀】統計局：工業企業盈利仍承壓，進一步擴需求強化創新

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月份工業生產總體平穩，發展質量繼續提升，但外部環境負擔嚴峻，部分行業供求矛盾仍較突出，工業企業盈利依然承壓。下階段工業生產發展向好具有較多的有利條件，要著眼長遠，進一步擴大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級。



*7月份智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增80.8%和21%*



付凌暉表示，7月份，規模以上數字產品製造業增加值同比增長8.4%，人工智能快速發展與實體經濟融合更加緊密，應用場景不斷豐富，各種智能終端產品日漸普及。7月份智能無人飛行器製造、智能車載設備製造增加值分別增長80.8%和21%，工業機器人、民用無人機等智能化產品產量分別增長24%和18.9%。



7月份新能源汽車、鋰離子電池等新能源產品產量同比分別增長17.1%和29.4%，碳纖維、生物基化學纖維等綠色材料產量分別增長43.8%和19.8%。綠色轉型也為綠色循環產業發展創造良好機遇，7月份廢棄資源綜合利用業增加值同比增長11.7%。