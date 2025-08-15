25,220.28
-299.04
(-1.17%)
25,215
-352
(-1.38%)
低水5
9,014.73
-114.20
(-1.25%)
5,517.11
-58.92
(-1.06%)
1,559.18億
3,683.98
+17.54
(+0.478%)
4,194.79
+21.48
(+0.515%)
11,587.38
+135.95
(+1.187%)
2,306.11
+2.85
(+0.12%)
118,855.2200
+560.1300
(0.474%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.6260
日圓最佳客戶買入價
5.3320
恒生指數
25,220.28
-299.04
(-1.17%)
期指
低水5
25,215
-352
(-1.38%)
國企指數
9,014.73
-114.20
(-1.25%)
科技指數
5,517.11
-58.92
(-1.06%)
大市成交
1,559.18億
股票
1,410.39億
(90.457%)
窩輪
53.98億
(3.462%)
牛熊證
94.81億
(6.081%)
即時更新：15/08/2025 13:00
可賣空股票總成交
1,343.53億
主板賣空
246.56億
(18.352%)
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
上証指數
成交：5,613.61億
3,683.98
+17.54
(+0.478%)
滬深300
4,194.79
+21.48
(+0.515%)
深証成指
11,587.38
+135.95
(+1.187%)
MSCI中國A50
2,306.11
+2.85
(+0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
118,855.2200
+560.1300
(0.474%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0980
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1480
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6260
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3320
