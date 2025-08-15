15/08/2025 11:54

【數據解讀】核心CPI環比降轉漲，統計局：提振消費有效實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》7月份居民消費價格環比由降轉漲0.4%，核心CPI同比漲幅連續擴大。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，核心CPI同比漲幅連續擴大，主要是今年以來提振消費專項行動有效實施，商品和服務消費潛力逐步釋放，對價格的帶動增強，加之國內統一大市場建設穩步推進，依法依規治理企業無序競爭，也促進了價格提升。



他指出，由於CPI中食品、能源價格受短期因素影響較大，觀察價格變化，不僅要看CPI總的變化，還要看核心CPI的變化，核心CPI更能反映物價變化趨勢。核心CPI同比漲幅連續擴大，主要是今年以來提振消費專項行動有效實施，商品和服務消費潛力逐步釋放，對價格帶動增強，加之國內統一大市場建設穩步推進，依法依規治理企業低價無序競爭也促進了價格回升。



關於下階段物價走勢，他示，儘盡管外部環境複雜多變，國際大宗商品價格波動影響還存在不確定性，國內部分行業競爭壓力較大，但隨著更加積極的宏觀政策顯效，提振消費專項行動繼續發力，依法依規治理企業低價無序競爭，推進重點行業產能治理，經濟新動能成長壯大，價格合理回升的基礎將不斷夯實。