18/08/2025 09:35

【穩定幣】陶冬：港承載國家戰略使命，推出離岸人幣穩定幣無障礙

《經濟通通訊社18日專訊》近年人民幣國際化步伐進展未見突破，不少人認為，離岸人民幣穩定幣或許是國際化出路。淡水泉投資（香港）總裁陶冬認為，由於香港穩定幣是承載著國家戰略的使命，推出離岸人民幣穩定幣理論上沒有障礙。



陶冬接受《香港經濟日報》專訪時表示，相信當港元穩定幣走順後，離岸人民幣穩定幣不會太遲出現。



對比美國，陶冬認為香港穩定幣被賦予複雜的國家戰略使命，隨中美博弈步入深水區，特朗普政府不按常理出牌，讓中國通過SWIFT系統結算存在巨大潛在風險，對中國經濟、金融安全的衝擊是無法預估，而穩定幣擁有繞過中心化結算體系的功能，例如馬來西亞購買中國鞋子，或巴西向中國出售鐵礦石，可通過穩定幣實現點對點結算。



陶冬指，離岸人民幣跟港元一樣，都是跟在岸人民幣的金融系統有一個防護牆，但離岸人民幣有一個問題，雖然這些年規模不斷變大，但「那怕香港是最大的離岸人民幣中心，那也不過是8000多億人民幣，容量恐怕暫時不夠」，惟他仍認為，應大力發展離岸人民幣穩定幣，這是人民幣國際化的重要一步。(hl)