直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
25,344.26
+74.19
(+0.29%)
25,329
+94
(+0.37%)
低水15
9,084.68
+45.59
(+0.50%)
5,612.38
+69.21
(+1.25%)
1,006.24億
3,718.80
+22.03
(+0.596%)
4,234.91
+32.56
(+0.775%)
11,780.02
+145.35
(+1.249%)
2,318.68
+8.77
(+0.38%)
115,858.4900
-1,546.5200
(-1.317%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1135
歐元最佳客戶買入價
9.1803
英鎊最佳客戶買入價
10.6345
日圓最佳客戶買入價
5.3240
恒生指數
25,344.26
+74.19
(+0.29%)
期指
低水15
25,329
+94
(+0.37%)
國企指數
9,084.68
+45.59
(+0.50%)
科技指數
5,612.38
+69.21
(+1.25%)
大市成交
1,006.24億
股票
904.84億
(89.923%)
窩輪
39.37億
(3.913%)
牛熊證
62.02億
(6.164%)
即時更新：18/08/2025 10:22
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,676.14億
3,718.80
+22.03
(+0.596%)
滬深300
4,234.91
+32.56
(+0.775%)
深証成指
11,780.02
+145.35
(+1.249%)
MSCI中國A50
2,318.68
+8.77
(+0.38%)
比特幣
資料由Binance提供
115,858.4900
-1,546.5200
(-1.317%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0899
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1135
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1803
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6345
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3240
04
十月
西九文化區藝術公園｜My Melody x Kuromi全港最大型周年盛典 「My Melody Kuromi Luna Fiesta」 10月4至7日中秋假期一連四日於西九文化區組隊慶祝 西九文化區藝術公園｜My Melody x Kuromi全港最大型周年盛典 「My Melody Kuromi Luna Fiesta」 10月4至7日中秋假期一連四日於西九文化區組隊慶祝
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜My Melody x Kuromi全港最大型周年盛典 「My Melody K...
推介度：
04/10/2025 - 07/10/2025
16
八月
大館｜冠軍馬匹巡展 大館｜冠軍馬匹巡展
展覽 文化藝術
大館｜冠軍馬匹巡展
推介度：
16/08/2025 - 29/08/2025
免費
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股02318 中國平安00388 香港交易所
關稅戰
美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
外匯黃金
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：15/08/2025 16:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6569
電匯客戶賣出
4.6390
更新：18/08/2025 10:20:08
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
6.375%
