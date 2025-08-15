15/08/2025 16:35

《本港經濟》本港第二季GDP增長3.1%，維持全年預測不變

《經濟通通訊社15日專訊》政府公布，在出口表現強勁及本地需求改善的支持下，香港經濟今年第二季繼續穩健擴張。實質本地生產總值在第二季按年增長3.1%，輕微高於上一季3%的增幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.4%。



*第二季出口按年實質增長加快至11.5%*



儘管美國貿易政策持續對全球經濟及貿易帶來不確定性，外部需求強韌，加上因美國暫緩關稅措施而令部分貨物搶先付運，支持香港整體貨物出口在第二季按年實質增長加快至11.5%。同時，受惠於訪港旅遊業強勁增長、跨境運輸量持續擴張，以及金融及相關商業服務活動在本地股市暢旺下表現活躍，服務輸出繼續按年實質顯著擴張7.5%。



本地方面，私人消費開支經過連續四季下跌後，在第二季恢復溫和增長，按年實質升1.9%。同時，受惠於購置機器、設備及知識產權產品的開支急升，整體投資開支按年進一步實質上升2.8%。勞工市場在第二季稍為放緩。經季節性調整的失業率由上一季的3.2%上升至3.5%。就業不足率亦上升。就業收入按年進一步穩健增長。



由於市場氣氛在貿易緊張局勢有所緩解後好轉，本地股票市場在第二季維持升勢。季內住宅物業市場略見回穩。住宅售價大致企穩，租金保持強韌。



第二季消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，上一季的升幅為1.2%。主要組成項目的價格壓力大致受控。計及政府的一次性紓緩措施的效應，整體綜合消費物價指數按年上升1.8%，高於上一季的1.6%。



*多項提振消費、吸引投資措施支持本港經濟*



展望未來，香港經濟在今年餘下時間可望保持增長。亞洲尤其是內地經濟持續穩步增長，加上本地就業收入持續增加、股票市場暢旺，以及住宅物業市場回穩，將會利好香港經濟的各個環節。政府多項提振消費、吸引投資，以及開拓市場的措施，亦會為本港經濟提供進一步支持。然而，美國在8月初公布的關稅水平仍然偏高，對部分商品的關稅政策仍相當不明朗。這些發展對國際貿易流向，以至美國當地通脹和經濟活動的影響或會在今年稍後時間陸續浮現。此外，美國減息步伐的不確定性亦會影響本地投資氣氛。香港經濟往後的增長動力將在一定程度上取決於這些因素如何演變。



*全年經濟增長預測維持2%至3%*



政府表示，考慮到今年上半年的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2%至3%，和5月覆檢時相同。政府將繼續密切監察相關情況。通脹展望方面，由於本地成本和外圍價格壓力應會大致可控，整體通脹短期內應維持輕微。考慮到今年上半年的通脹情況與較早時預計相若，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.5%及1.8%，與5月覆檢時相同。(bi)