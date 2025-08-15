15/08/2025 19:01

《再戰明天》美國公布NAHB房屋市場指數，中生翰森公布業績

《經濟通通訊社15日專訊》美國公布NAHB房屋市場指數，及中生製藥和翰森製藥公布業績，料為下周一（18日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國外交部長王毅訪問印度，與印度國家安全顧問多瓦爾舉行會談。德國外交部長瓦德富爾與日本外務大臣巖屋毅舉行戰略對話，並與其他政府代表舉行會談。



*歐元區公布貿易收支，同程旅行公布業績*



數據方面，下周一（18日）5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布6月貿易收支。10:00pm，美國公布8月NAHB房屋市場指數，料由33升至34。



在本港，明日公布業績的公司有:金斯瑞生物科技(01548)等。



下周一（18日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)、中國生物製藥(01177)、翰森製藥(03692)等。



下周二（19日）公布業績的公司有:昆侖能源(00135)、華潤啤酒(00291)、小米集團-W(01810)、藥明生物(02269)、舜宇光學科技(02382)、小鵬汽車-W(09868)等。



下周三（20日）公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、恒基地產(00012)、香港交易所(00388)、中通快遞-W(02057)、中國建築國際(03311)、金山軟件(03888)等。



下周四（21日）公布業績的公司有:東方海外國際(00316)、中國石油化工股份(00386)、華潤電力(00836)、快手-W(01024)、恒安國際(01044)、友邦保險(01299)、李寧(02331)、中國電力(02380)、嗶哩嗶哩-W(09626)、百度集團-SW(09888)等。



下周五（22日）公布業績的公司有:光大環境(00257)、石藥集團(01093)、國藥控股(01099)、華晨中國(01114)等。(wa)