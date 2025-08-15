15/08/2025 10:15

銀公:料1個月HIBOR今年底回升至2厘水平，銀行業盈利強勁

《經濟通通訊社15日專訊》香港銀行公會署理主席陳銘僑指出，若然香港銀行體系總結餘繼續收縮，HIBOR將逐步貼近美息，一旦結餘跌穿500億元，HIBOR可能急升，故不要預期HIBOR會長期維持在比較低的水平。



陳銘僑提到，市場流動性充裕，未見有大型資金進出，港匯偏弱大程度與套息活動有關。按以往觀察，450億元是銀行體系結餘比較平衡的點，料未來有機會慢慢接近，故預期HIBOR上升機會高。他預計，今年底1個月HIBOR或升至2厘左右的水平，3個月在3厘或以上的區間。他強調，整體HIBOR長遠而言將會回升。



另外，陳銘僑表示，本港整體銀行業的資產負債表健康，資本和撥備充裕，盈利保持強勁。目前銀行對本地地產發展和投資的風險敝口，大多來自財務狀況較好的大型企業，中小型發展商和投資者的大部分貸款亦具備足夠抵押品，未見過度集中單一借貸人，認為商業房地產貸款信貸風險可控。



*下半年將繼續支持業界擴大「朋友圈」*



陳銘僑提及，下半年將繼續支持業界擴大「朋友圈」，並繼續幫助企業走出去。較早時已經舉辦了兩場東盟新機遇系列講座，分別以馬來西亞和越南為主題，反應相當好。他透露，9月初亦會舉辦另外一場以印尼為焦點的講座，向本地企業深入介紹在印尼的營商環境和機遇，而銀行公會9月中亦會與香港工業總會合作，組織代表團出訪越南河內，與當地的商務官員和商會交流，希望可以參觀當地著名的工業園和企業，目前已經有超過10間中小企業報名參加。(bn)