25,235.09
-284.23
(-1.11%)
25,213
-354
(-1.38%)
低水22
9,017.46
-111.47
(-1.22%)
5,523.18
-52.85
(-0.95%)
1,382.70億
3,680.93
+14.49
(+0.395%)
4,187.68
+14.37
(+0.344%)
11,574.83
+123.40
(+1.078%)
2,303.60
+0.34
(+0.01%)
118,931.9900
+636.9000
(0.538%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1057
歐元最佳客戶買入價
9.1594
英鎊最佳客戶買入價
10.6376
日圓最佳客戶買入價
5.3348
即時更新：15/08/2025 11:27
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00941 中國移動02318 中國平安
