15/08/2025 09:28

【穩定幣】金管局及證監會發聯合聲明，籲謹慎投資穩定幣概念市場

《經濟通通訊社15日專訊》香港金管局及證監會發表聯合聲明指，留意到近期出現與穩定幣概念相關的市場波動。這些波動看似源於擬在香港申請穩定幣發行人牌照、從事相關活動或探討此類計劃可行性等相關的公告、新聞、社交媒體帖文或市場揣測。部分聲稱亦提及近期曾與香港金融監管當局接觸。



*金管局：穩定幣牌照申請存重大不確定性*



金管局重申，在考慮穩定幣發行人牌照申請時將採取穩健及審慎方式，並設立較高的門檻。金管局強調，表達意向或提交穩定幣牌照申請，以及金管局與相關機構的溝通，只是申請牌照的過程，最終獲發牌照與否將視乎申請是否符合發牌條件。



當局指，鑑於這些計劃或申請結果存在重大不確定性，上述由市場情緒或投機驅動的波動突顯了在市場狂熱時保持警惕的必要性。股價劇烈波動可能導致非理性決策，使投資者面臨不必要的風險。



*籲公眾避免只基於市場炒作做投資決策*



金管局與證監會呼籲公眾應保持謹慎，深入分析相關資訊，避免只基於市場炒作或價格勢頭作出非理性投資決策。公眾應謹記在波動環境中作出深思熟慮及有根據的決定，對於減低風險至為重要。



另外，市場參與者在進行公眾溝通時應負責任行事，避免發表可能誤導投資者或造成不切實際期望的言論。



為維護市場廉潔穩健及保障投資者，證監會設有專責市場監察團隊及先進且經過驗證的系統以密切監察香港的交易活動。針對任何可能損害市場廉潔穩健的操縱或欺詐行為，證監會將採取嚴厲行動。



*余偉文：已與多間機構就穩定幣牌照初步溝通*



金管局總裁余偉文表示，金管局採取嚴格及審慎的態度審批穩定幣發行人牌照申請。審批標準門檻甚高，在初期僅會批出數個牌照。作為正常的市場溝通，至今當局已與多家機構就穩定幣牌照進行初步溝通。這些溝通及對牌照的意向表達和申請，並不構成對任何機構的批准，也並非對其獲批牌照前景的任何認可。



*梁鳳儀：投資者應警惕短期價格波動的回報假象*



證監會行政總裁梁鳳儀亦指，近期與穩定幣概念相關的股價波動，突顯投資者必須清楚了解相關投資所涉及的風險及可能招致的財務損失。除自行進行深入分析外，投資者亦應時刻警惕短期價格波動帶來的誘人回報假象，並對未經證實的聲稱保持謹慎，尤其是社交媒體上出現的言論。證監會將繼續密切監察市場活動，並會毫不猶豫地採取有力的行動，以維護市場廉潔穩健及保障投資者免受不必要風險。(jl)