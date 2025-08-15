25,222.51
-296.81
(-1.16%)
25,210
-357
(-1.40%)
低水13
9,016.52
-112.41
(-1.23%)
5,520.03
-56.00
(-1.00%)
1,564.60億
3,685.18
+18.74
(+0.511%)
4,195.98
+22.67
(+0.543%)
11,596.52
+145.09
(+1.267%)
2,307.57
+4.31
(+0.19%)
118,833.0300
+537.9400
(0.455%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0976
歐元最佳客戶買入價
9.1470
英鎊最佳客戶買入價
10.6260
日圓最佳客戶買入價
5.3290
大市成交
1,564.60億
股票
1,415.80億
(90.490%)
窩輪
53.98億
(3.450%)
牛熊證
94.81億
(6.060%)
即時更新：15/08/2025 13:00
可賣空股票總成交
1,343.53億
主板賣空
246.56億
(18.352%)
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,345.4200
+10.4200
+0.312%
XAG 白銀現貨
38.0306
+0.0326
+0.086%
更新：15/08/2025 13:00
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
147.1480
-0.5310
-0.360%
HKD 美元/港元
7.8210
-0.0134
-0.171%
TWD 美元/新台幣
30.0301
-0.0489
-0.163%
更新：15/08/2025 13:00
