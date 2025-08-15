15/08/2025 11:20
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月升至1.45厘創三個月高
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息報1.45095厘，升40.571基點，是5月13日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.8606厘，升13.572基點，是7月18日後最高。
隔夜息報0.76935厘，升39.316基點，是5月7日後最高；一周拆息升41.268基點，報0.94941厘，兩周則升42.94基點，報1.12696厘。長息方面，六個月拆息升9.322基點，報2.38411厘，一年期則升5.179基點，報2.67143厘。
港元匯價今日在7.8251-7.8441之間上落，最新報7.8384。
銀行公會署理主席陳銘僑昨日表示，當銀行體系結餘降至500億元或以下，甚至重回約450億元水平，屆時拆息可能會升得比較急速 ，建議市民應有心理準備，不要預期拆息長期維持低企。他料年底港息有機會貼近美息，3個月拆息或升至3厘或以上，1個月拆息則升上2厘左右。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.76935
|+39.316
|一周
|0.94941
|+41.268
|兩周
|1.12696
|+42.94
|一個月
|1.45095
|+40.571
|兩個月
|1.64393
|+23.351
|三個月
|1.8606
|+13.572
|六個月
|2.38411
|+9.322
|一年
|2.67143
|+5.179
資料來源：香港銀行公會