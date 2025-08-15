25,222.25
-297.07
(-1.16%)
25,206
-361
(-1.41%)
低水16
9,018.64
-110.29
(-1.21%)
5,524.86
-51.17
(-0.92%)
2,263.63億
3,692.73
+26.29
(+0.717%)
4,198.47
+25.16
(+0.603%)
11,601.52
+150.09
(+1.311%)
2,307.10
+3.84
(+0.17%)
119,120.1500
+825.0600
(0.697%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0973
歐元最佳客戶買入價
9.1427
英鎊最佳客戶買入價
10.6166
日圓最佳客戶買入價
5.3299
即時更新：15/08/2025 14:31
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
資料由Binance提供
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.77%
1個月
1.45%
3個月
1.86%
更新：15/08/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：14/08/2025 16:15
