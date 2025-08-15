15/08/2025 16:22

景順料美國下月減息及強勁南向資金流入，推動港股進一步上升

《經濟通通訊社15日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，恒生指數今年表現突出，成為全球表現最好的主要指數之一，以美元計算上升近30%。恒指的近期反彈受益於行業特定和宏觀經濟的利好因素，以及中國寬鬆政策立場和香港市場的開放框架所帶來的資金流入。 可能還有多個催化因素推動港股進一步上升。



他指出，第一個催化因素為聯儲局可能即將開始降息周期，該行預計聯儲局最快可能於下個月啟動降息周期。鑑於香港的貨幣政策框架將港元與美元掛鈎，該行預計香港也將同步下調基本利率。另外，香港銀行同業拆息(HIBOR)今年大幅下降，持續的低利率環境有望促進本地貸款和消費的復甦。如果與HIBOR密切相關的按揭利率持續下降，香港住宅物業市場或將迎來更強勁的復甦。



第二，強勁的南向資金流入香港市場。DeepSeek高效能人工智能模型的發布，帶動了中國科技股的重新估值，而這些股票大多在港股市場上市。不過，人工智能概念不僅提升了相關板塊的估值，也重新確立了香港市場作為投資中國創新經濟的首選市場地位。



第三，資金流入增強帶來了更活躍的交易量，提升了香港IPO市場的吸引力，而該市場已展現出強勁復甦跡象。2025年上半年，香港交易所透過IPO集資了139億美元，位居全球首位，超越排名第二的納斯達克（其新上市集資額為92億美元）。強勁的IPO籌備計劃反映出企業信心和投資者需求的雙重信號。隨著地緣政治格局的變化，愈來愈多的中國企業將IPO活動正從美國交易所轉向香港市場，選擇赴港上市，該行預計香港資本市場將從中受惠。



第四，與亞洲和全球其他市場相比，恒生指數估值仍然偏低，其過去一年的市盈率為12倍，股息收益率超過3%。隨著降息周期即將開始，周期性行業有望受益，市場反彈可能從科技和金融板塊擴展至更廣泛的領域。(kl)