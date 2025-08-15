15/08/2025 10:57

《真知灼見－溫灼培》美國PPI對通脹及息率帶來的啟示

《真知灼見》正如筆者8月13日於本欄的文章所提到，要了解關稅推出初期對美國通脹的影響，不能僅僅依賴消費物價指數(CPI)，還需關注生產物價指數(PPI)。因為生產商目前仍有庫存，加之不願失去市場，他們是不會立即將成本轉嫁予消費者。這也解釋了本周二（12日）公布的CPI增幅為何相對輕微。然而，昨晚（14日）公布的PPI卻顯示出顯著的變化。美國7月生產物價指數按月上升0.9%，按年更是上升3.3%。相比之下，6月的數據則為按月0%增幅和按年僅上升2.4%。7月的PPI月度漲幅是自2022年6月以來最大，即達到約3年來的高點。隨著生產商的庫存逐漸耗盡，成本勢必會逐步轉嫁給消費者。根據已公布的消費和生產物價指數，市場現預計美國7月的核心個人消費支出(PCE)平減物價指數，即聯儲局最為重視的通脹指標，將按年升2.9%，若屬實，將高於6月的2.8%。



受上述因素影響，具指標性的美國10年期國債收益率昨晚一度反彈至接近4.3%，今早（15日）在亞洲市場報4.2849。而美元指數則重回98點以上，報98.18。按照美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局9月18日議息會減息機率為93%。回顧PPI數字未公布前，市場一度估聯儲局9月減息機率為100%。還有一點不可忽視的是，特朗普政府的對等關稅全面執行日期是8月7日，這意味著7月的通脹數據尚未反映出真實情況。現階段，市場的焦點將轉向下周五至周日，即22日至24日舉行的全球央行年會(Jackson Hole)，屆時將特別關注聯儲局主席鮑威爾對未來美國通脹及利率的看法。



*不能忽視油價對通脹的影響*



觀察未來的通脹時，有一個不可忽視的因素，就是油價。油價的波動，往往會直接影響通脹水平。一般而言，當油價下跌時，通脹也會隨之降低。值得注意的是，面對全球經濟已見明顯轉弱，理論上石油需求應會減少，惟上周石油輸出國組織(OPEC)及其盟友卻同意在下月每日增產54.8萬桶，這對油價而言無疑是一個負面訊號。雖然54.8萬桶的增產量並不算巨大，但其意義不容小覷。此外，須關注美俄之間的會議，若能促成俄烏衝突的停止，並解除對俄羅斯的制裁，俄羅斯的石油出口可能會大幅增加，這也將成為進一步壓低油價的因素。就讓我們密切關注這一切市場動態的發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



