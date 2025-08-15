15/08/2025 17:44

入境處接獲9699宗高才通續簽申請，獲批者月薪中位數約4萬元

《環富通基金頻道15日專訊》高端人才通行證計劃截至上月底，收近14萬宗申請，當中約11萬宗獲批，超過9萬名高才已經抵港。勞工及福利局表示，逗留期限屆滿的1.3萬多名高才，有54%、約7000多人按計劃提交續簽申請。



局方說，連同簽證即將在三個月內到期並提前申請續簽的2305名高才，入境處共接獲9699宗續簽申請。在已處理的9044宗申請中，當中近九成半獲批，不獲批的原因大多為資料不完整，以及未能應要求補交文件。



當局表示，獲批續簽的高才月薪中位數約4萬元，約四分一月薪達8萬元，約一成的高才月薪達12萬元或以上，最高的1%月薪更高達30萬元或以上，反映高才在市場甚具競爭力，消費力及稅收貢獻為本港經濟注入實質動力。(hl)