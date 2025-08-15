15/08/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶34點子，止兩連升，報7.1371
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1371，較上個交易日跌34點子，止兩連升，上個交易日報7.1337。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1371
|+34.00
|1歐元/人民幣
|8.3297
|-350.00
|100日圓/人民幣
|4.8423
|-179.00
|1港元/人民幣
|0.9105
|+16.70
|1英鎊/人民幣
|9.6831
|-243.00
|1澳元/人民幣
|4.6481
|-307.00
|1紐元/人民幣
|4.2369
|-388.00
|1新加坡/人民幣
|5.5694
|-115.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8586
|-150.00
|1加元/人民幣
|5.1818
|-140.00
|1人民幣/林吉特
|0.5889
|+4.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1047
|+240.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4603
|+109.00
|1人民幣/韓元
|193.8900
|+116.00