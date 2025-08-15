直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
25,313.65
-205.67
(-0.81%)
25,302
-265
(-1.04%)
低水12
9,046.54
-82.39
(-0.90%)
5,534.82
-41.21
(-0.74%)
547.19億
3,673.69
+7.25
(+0.198%)
4,178.05
+4.74
(+0.114%)
11,514.84
+63.41
(+0.554%)
2,303.79
+0.53
(+0.02%)
118,711.6600
+416.5700
(0.352%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1067
歐元最佳客戶買入價
9.1559
英鎊最佳客戶買入價
10.6300
日圓最佳客戶買入價
5.3295
恒生指數
25,313.65
-205.67
(-0.81%)
期指
低水12
25,302
-265
(-1.04%)
國企指數
9,046.54
-82.39
(-0.90%)
科技指數
5,534.82
-41.21
(-0.74%)
大市成交
547.19億
股票
483.25億
(88.316%)
窩輪
13.83億
(2.528%)
牛熊證
50.10億
(9.156%)
即時更新：15/08/2025 09:56
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：2,452.01億
3,673.69
+7.25
(+0.198%)
滬深300
4,178.05
+4.74
(+0.114%)
深証成指
11,514.84
+63.41
(+0.554%)
MSCI中國A50
2,303.79
+0.53
(+0.02%)
比特幣
資料由Binance提供
118,711.6600
+416.5700
(0.352%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1067
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1559
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6300
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3295
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
八月
亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] 亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]
音樂會
亞洲國際博覽館｜PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH...
推介度：
29/08/2025
07
八月
尖沙咀海港城｜日本金箔藝術家深沢 尚宏香港首展《花鳥金語》 現代『花鳥繪』詮釋古典工藝與自然詩意 尖沙咀海港城｜日本金箔藝術家深沢 尚宏香港首展《花鳥金語》 現代『花鳥繪』詮釋古典工藝與自然詩意
商場活動 展覽
尖沙咀海港城｜日本金箔藝術家深沢 尚宏香港首展《花鳥金語》 現代『花鳥繪』詮釋古典工藝與自然詩意
推介度：
07/08/2025 - 07/09/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所02591 銀諾醫藥－Ｂ00001 長和
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處