15/08/2025 18:20

《縱橫台股－朱晏民》三大利好支撐股市，持續力需續關注

《縱橫台股》今年以來，全球股市在多重利好因素推動下頻頻刷新高位。從市場結構觀察，支撐本輪升勢的三大核心力量包括：AI需求持續強勁、關稅戰局勢緩和，以及美國通脹回落帶動的減息預期。然而，投資者在享受股市榮景之時，更需緊密關注這些利好因素的持續性與變化，因為它們將直接影響後市的走向。



AI資本開支與供應鏈能見度：大型雲端服務供應商(CSP)的資本開支計劃，是衡量AI產業景氣溫度的重要指標。近期，亞馬遜(US.AMZN)、微軟(US.MSFT)及Google(US.GOOG)等大型CSP均上調資本開支預算，主要用於興建AI數據中心及採購高階運算晶片，這些投資計劃不僅為AI供應鏈提供了清晰且穩定的需求能見度，也成為市場評估相關企業中長期增長潛力的重要依據。值得注意的是，這些CSP的資本開支總額高達3000億至4000億美元，其規模及節奏變化，對整個AI生態系統具備深遠影響。因此，投資者需密切追蹤各大CSP季度業績與管理層指引，以掌握AI投資步伐及結構性變化。



英偉達業績與市場訊號：作為AI晶片的領導者，英偉達(US.NVDA)的財務指引與業績表現，是市場信心的重要風向標。若其在未來的財報及財測中繼續上調出貨及營收目標，不僅可進一步鞏固供應鏈的訂單能見度，亦有助加強市場對AI需求屬「非短期炒作」的信心。相反，若英偉達釋出的前景指引低於預期，則可能引發市場對AI板塊估值過熱的擔憂，拖累相關股份表現。市場焦點現正聚焦於其將於美國時間8月27日公布的第二季財報。



關稅戰的真實影響：過去3個月，美國與多國的關稅戰確實往「改善」方向發展。歐盟、日本及韓國在與美方談判後，部分行業的關稅稅率得以下調或延後實施，暫時緩解了貿易不確定性。然而，美國由8月7日起正式對全球徵收平均約20%的有效關稅後，潛在衝擊依然存在，且影響往往並非即時反映，而是會隨著訂單遞延、成本轉嫁及庫存調整而逐步顯現。需特別留意的是，關稅政策可能導致「旺季不旺」的現象－－傳統上，下半年為眾多行業的銷售旺季，但關稅成本上升或將壓抑終端需求，影響企業營收表現。因此，投資者需關注各行業的訂單能見度與庫存水平，並持續跟進進口物價指數(Import Price Index)、製造業PMI及零售銷售等數據，以判斷關稅對經濟及企業盈利的真實衝擊。



美國通脹與減息預期：美國最新的通脹數據持續回落，核心PCE及CPI等關鍵指標均顯示通脹壓力有所緩和，為聯儲局調整貨幣政策提供了空間。市場普遍預期，聯儲局或將於9月開始減息，並在未來一年內進行多次減息。然而，投資者必須意識到，關稅對通脹的傳導具備2至3個月的滯後效應，目前的通脹回落或僅為暫時現象，真正的考驗將在第三季末浮現。這種時間差，創造了政策制定的複雜性。聯儲局可能基於當前的通脹數據開始降息，但如果關稅導致的通脹壓力在年底重新浮現，聯儲局可能面臨政策調整的兩難。投資者需要為這種政策不確定性做好準備，並密切關注通脹預期指標的變化。因此，第三季末將是判斷通脹走勢的關鍵觀察期。若通脹重回上升軌，市場對2025年減息路徑的預期可能需要修正，這將影響高估值成長股與整體市場的資金流向。



總結而言，雖然關稅與通脹在未來數月或為市場帶來不確定性，但AI的結構性需求卻相對確定，並已廣泛滲透至雲端運算、工業自動化、醫療、零售及金融等多個領域，形成長期增長的核心動力。在多重利好因素支撐下，AI產業依然是下半年最具確定性的投資主題之一，為投資者提供相對穩定且可持續的增長機會。《凱基投顧董事長 朱晏民》



