15/08/2025 11:59

【數據解讀】彭博：7月經濟活動放緩，強化政府出台刺激措施理由

《經濟通通訊社15日專訊》中國7月經濟數據均遜於預期，其中工業增加值同比增5.7%，增速創去年11月以來新低；社會消費品零售總額增3.7%創年內最低增速。首7月固定資產投資僅增1.6%，增速創2000年9月以來近25年最低水平。



《彭博經濟研究》分析，7月中國經濟成長勢頭減慢的速度超出預期，這強化了北京出台更多刺激措施的理由。最值得注意的是，6月就顯著不及預期的消費在7月繼續快速放緩；7月份，作為財政刺激關鍵槓桿的投資罕見地較上年同期出現了收縮。



彭博指，酷暑和強降雨是影響生產的部分原因，數據低迷可能反映了短期波動。然而，經濟動能如此迅速的減弱仍然反映出更深層次的風險。彭博預計這會促使政府加大刺激力度。事實上，日前公布的信貸數據表現疲軟，可能會促使人行最快在9月份進一步放鬆貨幣政策。(ry)