15/08/2025 10:49
【聚焦數據】內地7月原煤生產下降，天然氣、電力生產增速加快
《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局數據顯示，7月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤生產有所下降，原油生產平穩增長，天然氣、電力生產增速加快。
原煤生產有所下降。7月份，規上工業原煤產量3.8億噸，同比下降3.8%；日均產量1229萬噸。1-7月份，規上工業原煤產量27.8億噸，同比增長3.8%。
原油生產穩定增長。7月份，規上工業原油產量1812萬噸，同比增長1.2%，增速比6月份放緩0.2個百分點；日均產量58.5萬噸。1-7月份，規上工業原油產量12660萬噸，同比增長1.3%。
*原油加工增速加快，同比增8.9%*
原油加工增速加快。7月份，規上工業原油加工量6306萬噸，同比增長8.9%，增速比6月份加快0.4個百分點；日均加工203.4萬噸。1-7月份，規上工業原油加工量42468萬噸，同比增長2.6%。
天然氣生產增速加快。7月份，規上工業天然氣產量216億立方米，同比增長7.4%，增速比6月份加快2.8個百分點；日均產量7.0億立方米。1-7月份，規上工業天然氣產量1525億立方米，同比增長6.0%。
*火電、風電、太陽能發電增速加快*
規上工業電力生產增長加快。7月份，規上工業發電量9267億千瓦時，同比增長3.1%，增速比6月份加快1.4個百分點；日均發電298.9億千瓦時。1-7月份，規上工業發電量54703億千瓦時，同比增長1.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.8%。
分品種看，7月份，規上工業火電、風電、太陽能發電增速加快，水電降幅擴大，核電增速放緩。其中，規上工業火電同比增長4.3%，增速比6月份加快3.2個百分點；規上工業水電下降9.8%，降幅比6月份擴大5.8個百分點；規上工業核電增長8.3%，增速比6月份放緩2.0個百分點；規上工業風電增長5.5%，增速比6月份加快2.3個百分點；規上工業太陽能發電增長28.7%，增速比6月份加快10.4個百分點。(jq)
原煤生產有所下降。7月份，規上工業原煤產量3.8億噸，同比下降3.8%；日均產量1229萬噸。1-7月份，規上工業原煤產量27.8億噸，同比增長3.8%。
原油生產穩定增長。7月份，規上工業原油產量1812萬噸，同比增長1.2%，增速比6月份放緩0.2個百分點；日均產量58.5萬噸。1-7月份，規上工業原油產量12660萬噸，同比增長1.3%。
*原油加工增速加快，同比增8.9%*
原油加工增速加快。7月份，規上工業原油加工量6306萬噸，同比增長8.9%，增速比6月份加快0.4個百分點；日均加工203.4萬噸。1-7月份，規上工業原油加工量42468萬噸，同比增長2.6%。
天然氣生產增速加快。7月份，規上工業天然氣產量216億立方米，同比增長7.4%，增速比6月份加快2.8個百分點；日均產量7.0億立方米。1-7月份，規上工業天然氣產量1525億立方米，同比增長6.0%。
*火電、風電、太陽能發電增速加快*
規上工業電力生產增長加快。7月份，規上工業發電量9267億千瓦時，同比增長3.1%，增速比6月份加快1.4個百分點；日均發電298.9億千瓦時。1-7月份，規上工業發電量54703億千瓦時，同比增長1.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.8%。
分品種看，7月份，規上工業火電、風電、太陽能發電增速加快，水電降幅擴大，核電增速放緩。其中，規上工業火電同比增長4.3%，增速比6月份加快3.2個百分點；規上工業水電下降9.8%，降幅比6月份擴大5.8個百分點；規上工業核電增長8.3%，增速比6月份放緩2.0個百分點；規上工業風電增長5.5%，增速比6月份加快2.3個百分點；規上工業太陽能發電增長28.7%，增速比6月份加快10.4個百分點。(jq)