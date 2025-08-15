25,270.07
-249.25
(-0.98%)
25,224
-343
(-1.34%)
低水46
9,039.09
-89.84
(-0.98%)
5,543.17
-32.86
(-0.59%)
3,126.87億
3,696.77
+30.33
(+0.827%)
4,202.35
+29.04
(+0.696%)
11,634.67
+183.24
(+1.600%)
2,309.91
+6.65
(+0.29%)
118,911.2100
+616.1200
(0.521%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0893
澳元最佳客戶買入價
5.0989
歐元最佳客戶買入價
9.1467
英鎊最佳客戶買入價
10.6085
日圓最佳客戶買入價
5.3234
恒生指數
25,270.07
-249.25
(-0.98%)
期指
低水46
25,224
-343
(-1.34%)
國企指數
9,039.09
-89.84
(-0.98%)
科技指數
5,543.17
-32.86
(-0.59%)
大市成交
3,126.87億
股票
2,956.01億
(94.536%)
窩輪
65.64億
(2.099%)
牛熊證
105.22億
(3.365%)
即時更新：15/08/2025 16:16
可賣空股票總成交
1,343.53億
主板賣空
246.56億
(18.352%)
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
上証指數
成交：9,606.25億
3,696.77
+30.33
(+0.827%)
滬深300
4,202.35
+29.04
(+0.696%)
深証成指
11,634.67
+183.24
(+1.600%)
MSCI中國A50
2,309.91
+6.65
(+0.29%)
比特幣
資料由Binance提供
118,911.2100
+616.1200
(0.521%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0893
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0989
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1467
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6085
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3234
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
四月
尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包 尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包
展覽 文化藝術
尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包
推介度：
11/04/2025 - 27/10/2025
免費
20
三月
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空 金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
展覽 文化藝術
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
推介度：
20/03/2025 - 14/12/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安00388 香港交易所00001 長和
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
146.9670
-0.7120
-0.482%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5513
-0.0282
-0.294%
TWD 美元/新台幣
29.9970
-0.0820
-0.273%
更新：15/08/2025 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,341.4300
+6.4300
+0.193%
XAG 白銀現貨
38.0152
+0.0172
+0.045%
更新：15/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處