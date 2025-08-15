15/08/2025 15:14

【數據解讀】財新：7月房地產投資跌17%，首7月降幅歷史次低

《經濟通通訊社15日專訊》受價格低迷、部分地區高溫暴雨影響項目工程建設、經濟轉型和「反內捲」等多重因素影響，內地1-7月固定資產投資同比增速連續第二個月放緩超過1個百分點，明顯低於預期。



國家統計局今日公布的數據顯示，1-7月全國固定資產投資累計同比增長1.6%，增速較上半年放緩1.2個百分點；扣除房地產開發投資，同期全國固定資產投資同比增速走低1.3個百分點至5.3%。據《財新》測算，7月當月投資同比下降5.3%。從更能體現趨勢的季調後環比來看，7月投資下降0.63%，增速下降0.7個百分點，為2023年8月來最低。



*前七月房地產開發投資同比下降12%，歷史次低。*



分三大領域看，1-7月製造業、基礎設施投資均走弱超1個百分點，房地產投資則持續下滑。其中，製造業投資累計同比增長6.2%，增速放緩1.3個百分點，不過仍好於總體投資。1-7月基礎設施投資累計同比增速下降1.4個百分點至3.2%。



房地產投資累計和當月同比降幅均擴大，持續拖累總體投資。前七個月房地產開發投資同比下降12%，降幅擴大0.8個百分點，僅高於2020年1-2月新冠疫情暴發之初，為歷史次低。據《財新》測算，7月當月房地產投資同比降幅擴大4.1個百分點至17.0%，或與房地產銷售持續惡化等因素有關。



7月房地產先行指標全面滑坡。其中，新建商品房銷售面積、銷售額同比降幅分別擴大2.4個、3.3個百分點至7.8%、14.1%；新開工面積、竣工面積同比分別下降15.4%、29.4%，低於前值6.0個、27.6個百分點，後者惡化幅度為各項指標中最大；房地產開發企業到位資金降幅擴大6.1個百分點至15.8%。(jq)