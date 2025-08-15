15/08/2025 11:07
《神州拆息》放水1160億，Shibor隔夜升8.3基點
《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行2380億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有1220億元逆回購到期，即今日淨投放1160億元。
本周人行進行7118億元逆回購，對沖有11267億元逆回購到期，即全周共收水4149億元。
人民銀行昨日(14日)公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。鑒於8月有累計9000億元買斷式逆回購到期，而8月8日人行已開展過7000億元3個月期限買斷式逆回購操作，本月買斷式逆回購將實現淨投放3000億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅3個月、6個月向下，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
公開市場今日有1220億元逆回購到期，即今日淨投放1160億元。
本周人行進行7118億元逆回購，對沖有11267億元逆回購到期，即全周共收水4149億元。
人民銀行昨日(14日)公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。鑒於8月有累計9000億元買斷式逆回購到期，而8月8日人行已開展過7000億元3個月期限買斷式逆回購操作，本月買斷式逆回購將實現淨投放3000億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅3個月、6個月向下，報價如下：
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3980
|+8.30
|1周
|1.4650
|+3.90
|2周
|1.5050
|+1.30
|1個月
|1.5260
|+0.10
|3個月
|1.5470
|-0.20
|6個月
|1.6070
|-0.20
|9個月
|1.6300
|+0.00
|1年
|1.6400
|+0.00
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)