25,270.07
-249.25
(-0.98%)
25,223
-344
(-1.35%)
低水47
9,039.09
-89.84
(-0.98%)
5,543.17
-32.86
(-0.59%)
3,126.87億
3,696.77
+30.33
(+0.827%)
4,202.35
+29.04
(+0.696%)
11,634.67
+183.24
(+1.600%)
2,309.91
+6.65
(+0.29%)
118,923.2700
+628.1800
(0.531%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0893
澳元最佳客戶買入價
5.0989
歐元最佳客戶買入價
9.1467
英鎊最佳客戶買入價
10.6085
日圓最佳客戶買入價
5.3234
恒生指數
25,270.07
-249.25
(-0.98%)
期指
低水47
25,223
-344
(-1.35%)
國企指數
9,039.09
-89.84
(-0.98%)
科技指數
5,543.17
-32.86
(-0.59%)
大市成交
3,126.87億
股票
2,956.01億
(94.536%)
窩輪
65.64億
(2.099%)
牛熊證
105.22億
(3.365%)
即時更新：15/08/2025 16:16
可賣空股票總成交
1,343.53億
主板賣空
246.56億
(18.352%)
半日數據，更新：15/08/2025 12:40
上証指數
成交：9,606.25億
3,696.77
+30.33
(+0.827%)
滬深300
4,202.35
+29.04
(+0.696%)
深証成指
11,634.67
+183.24
(+1.600%)
MSCI中國A50
2,309.91
+6.65
(+0.29%)
比特幣
資料由Binance提供
118,923.2700
+628.1800
(0.531%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0893
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0989
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1467
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6085
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3234
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
七月
中環IFC｜香港ifc商場聯乘紐約藝術家Cj Hendry呈獻「Summer Pool Party」 中環IFC｜香港ifc商場聯乘紐約藝術家Cj Hendry呈獻「Summer Pool Party」
節慶活動 商場活動
中環IFC｜香港ifc商場聯乘紐約藝術家Cj Hendry呈獻「Summer Pool Party」
推介度：
17/07/2025 - 24/08/2025
免費
01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安00388 香港交易所00001 長和
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：14/08/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
118,923.27
+628.18
+0.531%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,635.5300
+88.6900
+1.951%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2305
+0.0067
+2.998%
更新：15/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處