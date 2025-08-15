15/08/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌93點子，止兩連升，報7.1823

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1823，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，止兩連升，全日在7.1785至7.1846之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌46點子，報7.1856。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1371，較上個交易日跌34點子，止兩連升，較市場預測則偏強逾480點。



市場人士指出，美PPI數據飆升令美聯儲9月降息預期有所降溫，再加上中國7月經濟數據表現欠佳，均施壓人民幣走勢；短期匯價料繼續區間震盪，難有明顯方向。



中國國家統計局稍早公布，7月規模以上工業增加值同比增長5.7%，略遜於市場調查預估中值5.9%，且為去年11月以來最低增速；社會消費品零售總額同比增長3.7%，遠低於市場調查預估中值4.6%，並創年內最低水平。



星展銀行報告指出，本月美元/人民幣中間價穩定在7.13-7.15，表明官方傾向於引導人民幣走強；此舉一方面可能是為了促進與美國正在進行的貿易談判，另一個考慮因素可能是人民幣匯率已被嚴重低估。(jq)