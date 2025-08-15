15/08/2025 10:06

【聚焦數據】統計局：7月各線城市商品房價環比降，同比跌幅收窄

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局今日公布2025年7月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，2025年7月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體有所收窄。



*一線城市新樓價環比降幅收窄，二手樓價降幅擴*



7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.3%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。



7月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%，降幅比上月擴大0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.1%、0.9%、1.0%和0.9%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。



*一線城市二手樓價跌幅擴，上海一手樓價同比漲6%*



7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，上海上漲6.1%，北京、廣州和深圳分別下降3.6%、4.6%和2.2%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.8%和4.2%，降幅分別收窄0.2個和0.4個百分點。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有5個，比上月增加2個。



7月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降3.4%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.9%、2.2%、6.0%和2.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降5.6%和6.4%，降幅分別收窄0.2個和0.3個百分點。(sl)