25,229.88
-289.44
(-1.13%)
25,219
-348
(-1.36%)
低水11
9,015.24
-113.69
(-1.25%)
5,521.30
-54.73
(-0.98%)
1,385.88億
3,681.29
+14.85
(+0.405%)
4,189.16
+15.85
(+0.380%)
11,575.58
+124.15
(+1.084%)
2,303.73
+0.47
(+0.02%)
118,927.5400
+632.4500
(0.535%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1057
歐元最佳客戶買入價
9.1594
英鎊最佳客戶買入價
10.6376
日圓最佳客戶買入價
5.3348
恒生指數
25,229.88
-289.44
(-1.13%)
期指
低水11
25,219
-348
(-1.36%)
國企指數
9,015.24
-113.69
(-1.25%)
科技指數
5,521.30
-54.73
(-0.98%)
大市成交
1,385.88億
股票
1,243.78億
(89.746%)
窩輪
49.66億
(3.583%)
牛熊證
92.45億
(6.671%)
即時更新：15/08/2025 11:28
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：5,528.83億
3,681.29
+14.85
(+0.405%)
滬深300
4,189.16
+15.85
(+0.380%)
深証成指
11,575.58
+124.15
(+1.084%)
MSCI中國A50
2,303.73
+0.47
(+0.02%)
比特幣
資料由Binance提供
118,927.5400
+632.4500
(0.535%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1057
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1594
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6376
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3348
14
八月
大型盛事 展覽
灣仔香港會議展覽中心｜8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10進場，套票9 折預售+免費...
推介度：
14/08/2025 - 18/08/2025
06
八月
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00941 中國移動02318 中國平安
山今養生智慧
美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
股票
ETF
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
147.2760
-0.4030
-0.273%
TWD 美元/新台幣
30.0185
-0.0605
-0.201%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5640
-0.0155
-0.162%
更新：15/08/2025 11:25
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.29%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：13/08/2025 16:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0923
電匯客戶賣出
1.0880
更新：15/08/2025 11:25:27
最新
人氣
