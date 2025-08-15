15/08/2025 10:18

【聚焦數據】測算：70城房價環比降0.3%，同比跌幅年半最小

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局今日公布2025年7月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據中國國家統計局數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至2.8%，為去年3月以來近一年半最小；環比跌幅0.3%，與上月相同。



經測算，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有六個（上月14個），下跌60個（上月56個），持平的有四個（上月無）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，7月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體有所收窄。



中國房地產研究機構中指研究院8月初發布報告稱，7月百城二手住宅均價環比跌幅略擴至0.77%，同比下跌7.32%；但在部分核心城市優質改善項目入市帶動下，7月百城新建住宅均價環比結構性上漲0.18%，同比漲2.64%。(sl)