15/08/2025 11:58

【數據解讀】機構：上半年GDP已達標，政府容忍經濟適度放緩

《經濟通通訊社15日專訊》中國7月經濟數據均遜於預期，其中工業增加值同比增5.7%，略低於預期的5.9%，創去年11月以來新低；社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期的4.6%，創年內最低增速。首7月固定資產投資僅增1.6%，不但大遜預期的2.7%，增速更創2000年9月以來近25年最低水平。



*保銀資本：料視第三季經濟放緩速度推出增量政策*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，上半年GDP增速已超全年5%的目標，因此政府可以容忍下半年經濟活動的適度放緩。財政補貼對部分消費品的提振作用正在消退。政策制定者將等待並觀察第三季度經濟放緩的速度，然後決定是否在第四季度出台新的政策支持舉措。



*經濟學人智庫：反內捲影響工業生產及製造業投資*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰則指，中國7月經濟數據放緩或許並不令人意外。上半年經濟數據表現優異的兩大主要因素--政府刺激措施和「搶出口」效應正在逐漸消退。7月消費數據表現亦低於預期，可能是因為新的消費補貼尚未完全發放。



他並指，反內捲政策將導致工業生產放緩，但這對製造業投資的影響將更為顯著。若經濟活動持續放緩，全年GDP增速可能無法達到5%的目標，因此仍需採取積極的政策措施予以應對。(sl)