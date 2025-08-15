15/08/2025 11:58

【數據解讀】凱投宏觀：以舊換新支撐作用減，補貼新政難提振消費

《經濟通通訊社15日專訊》中國7月經濟數據均遜於預期，其中工業增加值同比增5.7%，略低於預期的5.9%，創去年11月以來新低；社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期的4.6%，創年內最低增速。首7月固定資產投資僅增1.6%，不但大遜預期的2.7%，增速更創2000年9月以來近25年最低水平。



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang認為，中國經濟第三季度開局疲軟，鑑於出口降溫且缺乏額外政策支持，今年剩餘時間的經濟前景仍不樂觀。消費品以舊換新計劃的支撐作用似乎正在減弱，整體服務業活動增長表現相對較好，但同樣出現放緩。固定資產投資增長疲軟，部分源於房地產投資的更深幅度的收縮，因政策對現有項目完工的支持被新項目減少所抵消。



展望未來，鑑於對華關稅將維持高位且轉運貨物關稅持續攀升，出口增長料將持續承壓。國內方面，儘管近期出台的生育補貼和消費貸款貼息等措施方向正確，但難以顯著提振家庭消費。而最新政治局會議未承諾提供任何額外財政支持，表明今年剩餘時間內財政刺激的推動力將逐漸減弱。(sl)