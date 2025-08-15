15/08/2025 10:00

【聚焦數據】內地7月工業增加值增5.7%，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，7月工業增加值增5.7%，創去年11月以來最低增速，略低預期增5.9%，環比增長0.38%。



分三大門類看，採礦業增加值同比增長5.0%，製造業增長6.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。裝備製造業增加值同比增長8.4%，高技術製造業增加值增長9.3%，分別快於全部規模以上工業增加值2.7和3.6個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長5.4%；股份制企業增長6.5%，外商及港澳台投資企業增長2.8%；私營企業增長5.0%。



分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長24.2%、24.0%、17.1%。



1-7月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.3%。