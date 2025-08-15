25,234.46
-284.86
(-1.12%)
25,213
-354
(-1.38%)
低水21
9,016.49
-112.44
(-1.23%)
5,521.38
-54.65
(-0.98%)
1,388.10億
3,681.43
+14.99
(+0.409%)
4,189.31
+16.00
(+0.383%)
11,576.84
+125.41
(+1.095%)
2,304.18
+0.92
(+0.04%)
118,927.5400
+632.4500
(0.535%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1057
歐元最佳客戶買入價
9.1594
英鎊最佳客戶買入價
10.6376
日圓最佳客戶買入價
5.3348
恒生指數
25,234.46
-284.86
(-1.12%)
期指
低水21
25,213
-354
(-1.38%)
國企指數
9,016.49
-112.44
(-1.23%)
科技指數
5,521.38
-54.65
(-0.98%)
大市成交
1,388.10億
股票
1,246.00億
(89.763%)
窩輪
49.66億
(3.577%)
牛熊證
92.45億
(6.660%)
即時更新：15/08/2025 11:28
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：5,536.23億
3,681.43
+14.99
(+0.409%)
滬深300
4,189.31
+16.00
(+0.383%)
深証成指
11,576.84
+125.41
(+1.095%)
MSCI中國A50
2,304.18
+0.92
(+0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
118,927.5400
+632.4500
(0.535%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1057
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1594
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6376
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3348
14
七月
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場　3米高巨型Snoopy現身露天廣場　四大獨一無二Snoopy造型打卡位 銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場　3米高巨型Snoopy現身露天廣場　四大獨一無二Snoopy造型打卡位
節慶活動 商場活動
銅鑼灣時代廣場｜亞洲首站！《“Art for All” for Peanuts 75th Anniv...
推介度：
14/07/2025 - 03/09/2025
免費
29
八月
亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》 亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
推介度：
29/08/2025
美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
新聞及評論 主頁
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.18%
1個月
0.91%
3個月
1.61%
更新：13/08/2025 11:15
最新重要數據
歐元區-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
14/08/2025 17:00
歐元區-國內生產總值(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
14/08/2025 17:00
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.00%
公佈日期
14/08/2025 14:45
