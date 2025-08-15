15/08/2025 10:00
【聚焦數據】首7月固定資產投資增1.6%遜預期，近25年最低
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，首7月固定資產投資288229億元，同比增長1.6%，大遜預期增2.7%，並為2000年9月以來的最低增長。
1-7月份，全國固定資產投資增長1.6%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長5.3%。分領域看，基礎設施投資同比增長3.2%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降12%。全國新建商品房銷售面積51560萬平方米，同比下降4%；新建商品房銷售額49566億元，下降6.5%。
*民間投資降1.5%，外資固投下降15.7%*
分產業看，第一產業投資同比增長5.6%，第二產業投資增長8.9%，第三產業投資下降2.3%。高技術產業中，航空、航天器及設備製造業，信息服務業，計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長33.9%、32.8%、16%。
民間投資同比下降1.5%；扣除房地產開發投資，民間投資增長3.9%。內資企業固定資產投資同比增長1.7%，港澳台企業固定資產投資增長3.5%，外商企業固定資產投資下降15.7%。
