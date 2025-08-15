15/08/2025 10:00

【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，7月社會消費品零售總額38780億元(人民幣．下同)，同比增3.7%，創年內最低水平，大遜預期增4.6%。首7月社會消費品零售總額284238億元，同比增長4.8%。



7月份，社會消費品零售總額同比增長3.7%；環比下降0.14%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額33620億元，同比增長3.6%；鄉村消費品零售額5160億元，增長3.9%。



按消費類型分，商品零售額34276億元，增長4.0%；餐飲收入4504億元，增長1.1%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢良好，限額以上單位糧油食品類、日用品類、體育娛樂用品類、金銀珠寶類商品零售額分別增長8.6%、8.2%、13.7%、8.2%。



*消費品以舊換新政策持續顯效*



消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、家具類、通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長28.7%、20.6%、14.9%、13.8%。



全國網上零售額86835億元，同比增長9.2%。其中，實物商品網上零售額70790億元，增長6.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%。1-7月份，服務零售額同比增長5.2%。