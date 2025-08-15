15/08/2025 10:00
【聚焦數據】首7月地產投資降12%，商品房銷售額跌6.5%
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-7月，全國房地產開發投資53580億元(人民幣．下同)，同比下降12.0%，跌幅較1-6月的11.2%繼續擴大；其中，住宅投資41208億元，下降10.9%。
1-7月，新建商品房銷售額49566億元，下降6.5%，降幅較1-5月的5.5%進一步擴大；其中住宅銷售額下降6.2%。新建商品房銷售面積51560萬平方米，同比下降4.0%；其中住宅銷售面積下降4.1%。
*首7月住宅施工面積降9.4%*
1-7月份，房地產開發企業房屋施工面積638731萬平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面積445107萬平方米，下降9.4%。房屋新開工面積35206萬平方米，下降19.4%。其中，住宅新開工面積25881萬平方米，下降18.3%。房屋竣工面積25034萬平方米，下降16.5%。其中，住宅竣工面積18067萬平方米，下降17.3%。
7月末，商品房待售面積76486萬平方米，比6月末減少462萬平方米。其中，住宅待售面積減少285萬平方米。
*首7月房地產開發企業到位資金降幅擴*
1-7月，房地產開發企業到位資金57287億元，同比下降7.5%，降幅較1-6月擴大1.3個百分點。其中，國內貸款9207億元，增長0.1%；利用外資17億元，增長3.2%；自籌資金23230億元，下降8.5%；定金及預收款16815億元，下降9.9%；個人按揭貸款7918億元，下降9.3%。
7月份，房地產開發景氣指數為93.34，今年1月以來最低。
