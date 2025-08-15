15/08/2025 17:48

【聚焦人幣】外匯局：7月投資收益資金淨流出環比增7%

《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，2025年7月，銀行結匯2336億美元，售匯2108億美元，結售匯順差228億美元，6月為順差254億美元；7月銀行代客涉外收入6904億美元，對外付款6981億美元，逆差77億美元。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，7月以來，國際匯市波動加大，美元指數反彈後回落，非美貨幣隨之波動調整。中國外匯市場保持平穩運行：



一是市場預期和交易平穩有序。7月，銀行結匯和售匯規模環比分別增長12%和16%，結售匯延續順差態勢，規模為228億美元。企業、個人等主體結匯率環比小幅上升，售匯率基本持平，說明市場預期穩定，交易較為活躍。



二是跨境資金流動總體穩定。7月，企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出規模處於歷史高位，收支基本平衡。其中，貨物貿易資金淨流入環比增長33%，保持高位運行；服務貿易、投資收益資金淨流出環比分別增長34%和7%，主要是居民暑期出境旅行、企業分紅派息處於季節性高位。



李斌表示，中國國經濟高質量發展穩步推進，加之外匯市場韌性不斷增強，都將為外匯市場保持穩健運行提供有力支撐。(sl)