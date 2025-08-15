15/08/2025 17:42
【聚焦人幣】外匯局：7月銀行結售匯順差收窄至228億美元
《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布，2025年7月，銀行結匯16700億元人民幣，售匯15070億元人民幣。2025年1-7月，銀行累計結匯98835億元人民幣，累計售匯99020億元人民幣。
按美元計值，2025年7月，銀行結匯2336億美元，售匯2108億美元，結售匯順差228億美元，6月為順差254億美元。2025年1-7月，銀行累計結匯13768億美元，累計售匯13793億美元，累計結售匯逆差25億美元。
2025年7月，銀行代客涉外收入49357億元人民幣，對外付款49909億元人民幣。2025年1-7月，銀行代客累計涉外收入326705億元人民幣，累計對外付款318116億元人民幣。
按美元計值，2025年7月，銀行代客涉外收入6904億美元，對外付款6981億美元，逆差77億美元。2025年1-7月，銀行代客累計涉外收入45510億美元，累計對外付款44315億美元，順差1195億美元。(sl)
