15/08/2025 08:59

【外圍經濟】歐洲股市連續第三天上漲，保險公司財報表現積極

《經濟通通訊社15日專訊》歐洲股市周四（14日）收漲，連續第三個交易日走強，保險公司財報表現積極。



截至倫敦收盤，斯托克歐洲600指數上漲0.5%。數據顯示美國生產者價格指數7月加速上漲，創3年來最大漲幅之後，該指數一度收窄漲幅，但最終仍收於日內高點。



斯托克600保險板塊上漲0.9%，此前英傑華集團和Admiral Group Plc等公司財報總體表現積極。公用事業和汽車股亦表現出色，而能源和基礎資源股則表現最差。



Adyen股價跌幅達4.9%，此前這家荷蘭支付處理商表示，今年淨收入增長加速不太可能，理由是關稅戰帶來的不確定性。(rc)