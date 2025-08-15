直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
25,312.05
-207.27
(-0.81%)
25,293
-274
(-1.07%)
低水19
9,045.08
-83.85
(-0.92%)
5,534.24
-41.79
(-0.75%)
552.23億
3,673.21
+6.77
(+0.185%)
4,177.26
+3.95
(+0.095%)
11,507.98
+56.55
(+0.494%)
2,303.32
+0.06
(0.00%)
118,717.5100
+422.4200
(0.357%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1067
歐元最佳客戶買入價
9.1559
英鎊最佳客戶買入價
10.6300
日圓最佳客戶買入價
5.3295
即時更新：15/08/2025 09:57
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
股票
ETF
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.18%
1個月
0.91%
3個月
1.61%
更新：13/08/2025 11:15
即將公佈經濟數據
中國-工業生產(年率)
即將公佈
15/08/2025 10:00
前值
6.80%
市場預測
6.00%
中國-失業率
即將公佈
15/08/2025 10:00
前值
5.00%
市場預測
5.10%
