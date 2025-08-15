15/08/2025 09:18

【美債動盪】美國國債下跌，7月PPI數據削弱對聯儲局降息押注

《經濟通通訊社15日專訊》美國國債期貨周四（14日）收盤下跌，因美國7月生產者物價指數(PPI)錄得3年來最快漲幅，市場對未來幾個月聯儲局降息的押注有所降溫。



紐約時間下午3點後不久，各期限國債孳息率均上漲5-6個基點，接近盤中高點，孳息率差幾無變動。10年期國債孳息率接近4.29厘，分別跑輸同期限德國國債和英國國債約2個基點和1個基點。



美國早盤稍後的一筆2年期國債期貨大宗賣盤，加劇短債孳息率的上行壓力，對聯儲局9月降息幅度的押注，已從周三收盤時的25個基點降至22個基點；對於今年剩餘的三次會議，市場消化的總降息幅度為56個基點，而此前為63個基點。



美國勞工統計局最新數據顯示，7月PPI按月上升0.9%，遠高於預期的0.2%，也是自2022年6月以來的最大單月增幅；按年增長3.3%，明顯超出市場預計的2.5%，為2月以來最高水平。此前6月數據按年修正至2.4%。這反映出生產端通脹壓力顯著加劇。(rc)

