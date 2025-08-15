直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
直播中 : 開市Good Morning - 美PPI強勁 關稅影響逐浮現？
25,308.92
-210.40
(-0.82%)
25,290
-277
(-1.08%)
低水19
9,043.65
-85.28
(-0.93%)
5,533.59
-42.44
(-0.76%)
554.68億
3,672.45
+6.01
(+0.164%)
4,176.25
+2.94
(+0.070%)
11,509.25
+57.82
(+0.505%)
2,303.16
-0.10
(0.00%)
118,717.5100
+422.4200
(0.357%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1067
歐元最佳客戶買入價
9.1559
英鎊最佳客戶買入價
10.6300
日圓最佳客戶買入價
5.3295
恒生指數
25,308.92
-210.40
(-0.82%)
期指
低水19
25,290
-277
(-1.08%)
國企指數
9,043.65
-85.28
(-0.93%)
科技指數
5,533.59
-42.44
(-0.76%)
大市成交
554.68億
股票
490.75億
(88.474%)
窩輪
13.83億
(2.494%)
牛熊證
50.10億
(9.033%)
即時更新：15/08/2025 09:57
可賣空股票總成交
2,423.40億
主板賣空
342.66億
(14.139%)
更新：14/08/2025 16:59
上証指數
成交：2,480.95億
3,672.45
+6.01
(+0.164%)
滬深300
4,176.25
+2.94
(+0.070%)
深証成指
11,509.25
+57.82
(+0.505%)
MSCI中國A50
2,303.16
-0.10
(0.00%)
比特幣
資料由Binance提供
118,717.5100
+422.4200
(0.357%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1067
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1559
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6300
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3295
22
八月
音樂會
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
22/08/2025 - 27/08/2025
音樂會
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
推介度：
22/08/2025 - 27/08/2025
22
七月
大型盛事 節慶活動
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會
22/07/2025 - 31/08/2025
免費
大型盛事 節慶活動
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以...
推介度：
22/07/2025 - 31/08/2025
免費
美國締造南高加索和約的虛妄

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

