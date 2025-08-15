15/08/2025 09:32

【關稅戰】美國PPI創三年來最大增幅，但企業並未吸收關稅成本

《經濟通通訊社15日專訊》美國7月批發通脹加速，幅度創3年來最大。但利潤率飆升，顯示企業並沒有吸收與關稅相關的進口成本上升。企業未來在多大程度上將關稅負擔轉嫁給消費者，將成為決定利率走向的關鍵。



根據美國勞工統計局周四（14日）發布的報告，生產者物價指數（PPI）較上月上升0.9%，6月為持平。與去年同期相比，PPI上升3.3%。



其中，服務業成本上升1.1%，為2022年3月以來的最大漲幅。在服務業中，批發商和零售商的利潤率躍升2%，其中機械和設備批發業領漲。不包括食品和能源在內的商品價格上漲0.4%。



該報告顯示，盡管今年上半年需求有所放緩，但企業仍在調整商品和服務定價，以幫助抵消美國關稅上漲帶來的成本壓力。聯儲局官員普遍預計，進口關稅將在今年下半年推高通脹，但他們對影響將是短暫還是持久存在分歧。(rc)