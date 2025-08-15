15/08/2025 13:51

【美國議息】貝森特：並無施壓聯儲局降息，只是談論中性利率

《經濟通通訊社15日專訊》美國財長貝森特周四（14日）作出澄清，表示自己並非在施壓聯儲局降息50基點，強調只是在談論中性利率。



他表示：「我沒有告訴聯儲局該怎麼做。我說的是，要達到中性利率，大約需要降息150個基點。我並沒有要求他們這樣做。」



此外，他表示：「我說的另一件事是，也許是因為勞工統計局公布的6月和7月數據不佳，也許，也許，9月降息50個基點是合理的。」



貝森特接著暗示，聯儲局可以較小幅度的25個基點開始降息，然後再加速降息。「我可以告訴你，鑑於2024年9月，也就是大選前那次50個基點降息的情況，當前的條件對降息更有利。」



*日本貿談代表：貝森特未要求日本央行升息*



另一方面，日本首席貿易談判代表赤澤亮正亦澄清，貝森特並未直接要求日本升息。貝森特此前一天表示，日本央行在抑制通脹方面慢半拍，這一發言震動了市場。



赤澤周五（15日）對記者說：「我正在仔細研究他的言論，但他真的是說他希望日本升息嗎？他沒有。」「他是說，他認為日本已經慢半拍，但日本可能會繼續升息。他並沒有說日本應該在利率上有所行動。」(rc)