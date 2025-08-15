15/08/2025 14:23

【外圍經濟】近九成美國年輕上班族用退休金炒股，追求高風險回報

《經濟通通訊社15日專訊》根據先鋒領航集團的數據，去年30多歲的美國上班一族中，有多達88%的401(k)退休金帳戶投資於股票，而10年前這一比例為82%。而60歲出頭的401(k)投資者的股票配置比例為60%，也高於10年前的57%。



此外，在目標日期基金中，投入股票的資金也變得更多。目標日期基金是為滿足個人退休投資需求設計的基金品種，透過動態調整權益類與固定收益類資產比例，實現風險逐步降低。隨著退休臨近，資金會從股票轉向債券。



美國401(k)計劃資金可投資於股票、基金、年金保險、債券、專項定期存款等金融產品，員工可自主選擇其投資方式。投資風險也由僱員本身承擔。這些對美股更大的押注，無疑能在市場上漲期間內得到豐收回報。不過，在市場下跌時，面臨的損失也將比傳統60%的股票和40%債券的投資組合更大。



晨星公司分析師Jason Kephart表示：「當市場表現非常好時，人們很容易對風險產生更高的容忍度。」(rc)