22/08/2025 11:25

《外資精點》瑞銀下調老鋪黃金目標價至850元，毛利率仍受壓

《經濟通通訊社22日專訊》瑞銀發表研究報告指出，下調老鋪黃金(06181)目標價13%，由980元至850元，由於庫存壓力因素；維持「中性」評級。



該行指出，老鋪黃金上半年業績符合預期，毛利率遜預期，但獲營運槓桿所抵銷。雖然市場質疑公司現金狀況緊張，但派息政策優於預期。該行預計派息率將達60%至80%。



*現時估值公平*



不過，管理層亦表示，為維持充足庫存，可能需要進一步籌集資金。該行預計，由於庫存儲備和派息，現金狀況將在2026年前保持緊張。以公司2025至27年每股盈利年複合增長率預測23%及3%預測股息率計算，該股目前2025、26年預測市盈率25倍、20倍的估值公平。



定價策略方面，管理層重申每年加價2-3次以維持高端品牌定位，但幅度可能受黃金走勢影響。該行預計8月25日的價格調整幅度將與上半年相若，可能不足以抵銷短期毛利率壓力。



該行將公司今年每股盈利預測上調2%，由於營運槓桿抵銷較低的毛利率，不過削減2026至27年每股盈利預測2%至4%，以反映基數較高的銷售壓力、毛利率逐步復甦及營運開支有效使用。(rh)



