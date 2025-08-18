直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
25,336.41
+66.34
(+0.26%)
25,322
+87
(+0.34%)
低水14
9,081.33
+42.24
(+0.47%)
5,611.33
+68.16
(+1.23%)
1,010.66億
3,719.29
+22.52
(+0.609%)
4,236.30
+33.95
(+0.808%)
11,780.47
+145.80
(+1.253%)
2,318.35
+8.44
(+0.37%)
115,802.3200
-1,602.6900
(-1.365%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1135
歐元最佳客戶買入價
9.1803
英鎊最佳客戶買入價
10.6345
日圓最佳客戶買入價
5.3240
即時更新：18/08/2025 10:23
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
比特幣
資料由Binance提供
115,802.3200
-1,602.6900
(-1.365%)
08
七月
沙田新城市廣場｜新城市廣場呈獻《Toy Story反斗奇兵》30周年 【反斗萌友@New Town Plaza】
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜新城市廣場呈獻《Toy Story反斗奇兵》30周年 【反斗萌友@New Town ...
推介度：
08/07/2025 - 03/09/2025
免費
22
八月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
音樂會
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
推介度：
22/08/2025 - 27/08/2025
美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
18/08/2025 12:30
前值
0.60%
市場預測
0.20%
瑞士-工業生產(年率)
即將公佈
18/08/2025 13:30
前值
8.50%
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,802.32
-1,602.69
-1.365%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,380.6700
-91.6700
-2.050%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.9271
-0.0339
-3.528%
更新：18/08/2025 10:20
