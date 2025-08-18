18/08/2025 10:57

《宏觀脈動－吳永強》大手減息恐令股市狂歡落幕

《宏觀脈動》美國上周二（12日）公布的7月CPI數據顯示通脹壓力並未顯著加劇，同時美國財長貝森特(Scott Bessent)在媒體訪談中提及潛在的進取減息路徑，引來少數交易員一度押注9月減息50基點。然而，若減息50點子的預期進一步升溫甚或成為市場共識，恐對股市構成短期壓力。



7月核心CPI按年上漲3.1%，略超市場預期，按月則增長0.3%，符合預期。深入剖析數據，核心服務價格按月上漲0.37%，高於6月時上漲0.25%，雖引發一定關注，但主要受機票、休閒娛樂及醫療護理服務價格推動，而非廣泛性的服務物價上升。核心商品價格按月升幅則與6月大致相若，表明關稅效應尚未失控。



在通脹未大幅加速的背景下，貝森特表示聯儲局於9月可考慮減息50基點作為減息周期的起點，促使部分交易員押注更大力度減息。根據上周三（13日）芝商所FedWatch工具顯示，9月減息機率達100%，其中減息50基點的機率則有半成。



從美股持續創高、全球股市維持強勁來看，投資者對減息帶來的流動性支持仍持樂觀態度。儘管9月大幅減息50基點的機率仍屬於低，若此預期進一步升溫，短期內對股市走勢可能弊大於利。



需注意的是，市場原預期減息將於10月或12月逐步展開，而9月減息的預期急劇升溫，主要源於本月初公布的美國7月非農就業數據遠遜預期，並大幅下修5月及6月的數據，引發對經濟動能的擔憂。這反映減息動機可能傾向於應對增長放緩，而非純粹的中性利率調整。因此，若市場對減息50基點的押注加劇，屆時市場解讀減息的焦點或不會放在增加流動性的美好一面，而會是擔心美國經濟前景急速惡化的醜陋一面。



另一方面，雖然7月CPI未見明顯升溫，但美國自8月7日起實施新一輪關稅調整，將平均有效關稅稅率推升至18.6%，較7月上漲約兩個百分點，這可能在未來數月推升輸入性通脹。若經濟增長明顯趨緩並伴隨通脹回升，類滯脹風險恐再度浮現，影響投資情緒。



上周四（14日）公布的7月PPI數據遠超預期兼創3年來最大升幅，凸顯供應鏈價格壓力。同時，貝森特澄清其言論僅為討論中性利率模型，而非施壓聯儲局大幅減息，此舉暫時緩解市場對9月減息50基點的過熱預期。展望未來，投資者宜密切監測後續數據，特別是8月的就業數據及通脹數據，以評估往後的減息路徑及幅度。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



