萬國黃金(3939)中期賺6億人幣升1.4倍，息20.3港仙

《經濟通通訊社18日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，截至6月30日止中期盈利6億元（人民幣．下同），升1.36倍，每股盈利55.4分，派中期股息每股20.3港仙。



該集團指，收入升33.7%，至12.4億元，因金岭礦銷售增加所致。我毛利升79.4%，至8.6億元，毛利率70%，升17.8個百分點。淨溢利率約為53.6%。期內銷售金錠及金精礦收入增加約71.7%至9.6億元，成本增加約8.8%，由於採礦及選礦量增加，金錠及金精礦毛利增加約1.1倍。但出售銅精礦所含銅、鐵精礦及鋅精礦所含鋅數量分別減少約11.3%、32.9%及42.7%，由於採礦量減少所致。(wh)



