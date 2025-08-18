18/08/2025 13:00

【ＡＩ】保監局推出人工智能促進計劃，明年更新AI應用指引

《經濟通通訊社18日專訊》保監局推出「人工智能促進計劃」，透過監管指引、人才發展及解決方案配對等方面，加快保險業採用人工智能，重點參與保險公司將會在香港成立卓越中心，作為人工智能創新的區域樞紐；透過培訓項目支援相關人才發展，以及與業界及監管機構分享知識。



保監局主席姚建華表示，明年將會更新人工智能應用指引，為業界在負責任應用AI方面提供更加清晰的監管要求，強調會保持謹慎的監管，以及提升業界競爭力。



他表示，保監局今年透過調查訪問超過110間保險公司，發現人工智能逐步改變保險業的生態環境，包括保險索賠、詐騙分析及客戶服務等方面，有20%險企反映已經有措施推動應用，有40%計劃在未來兩年增加AI投資。不過，保險業界正面對相關人才短缺及科技限制，期望透過促進計劃，推動業界加強合作和分享經驗。(bi)