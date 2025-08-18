直播中 : hot talk 1點鐘 - Global X ETFs特約Hot Talk Monday：未來佈局 第一集 (收息類ETF)
25,373.59
+103.52
(+0.41%)
25,378
+143
(+0.57%)
高水4
9,113.24
+74.15
(+0.82%)
5,637.76
+94.59
(+1.71%)
1,985.43億
3,732.21
+35.44
(+0.959%)
4,250.33
+47.98
(+1.142%)
11,835.44
+200.77
(+1.726%)
2,321.42
+11.51
(+0.50%)
115,572.6900
-1,832.3200
(-1.561%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1130
歐元最佳客戶買入價
9.1800
英鎊最佳客戶買入價
10.6340
日圓最佳客戶買入價
5.3204
即時更新：18/08/2025 13:26
可賣空股票總成交
1,528.81億
主板賣空
245.98億
(16.089%)
半日數據，更新：18/08/2025 12:40
etnet專輯

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,352.5700
+25.6000
+0.769%
XAG 白銀現貨
38.1291
+0.2669
+0.705%
更新：18/08/2025 13:25
最新重要數據
香港-國內生產總值(年率)
公佈值
3.10%
公佈日期
15/08/2025 16:30
香港-國內生產總值(季率)
公佈值
0.40%
公佈日期
15/08/2025 16:30
台灣-國內生產總值(年率)
公佈值
8.01%
公佈日期
15/08/2025 16:30
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
