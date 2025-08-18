18/08/2025 19:11

《再戰明天》本港公布失業率，小米潤啤舜宇藥明生物公布業績

《經濟通通訊社18日專訊》本港公布失業率，及小米潤啤舜宇藥明生物公布業績，料為周二（19日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間12:50pm，澳洲央行支付政策主管Ellis Connolly出席爐邊談話活動。3:00pm，瑞典央行召開貨幣政策會議，就包括政策利率在內的貨幣政策做出決定。



*美國公布建築許可及新屋動工*



數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布7月失業率，經季節調整料由3.5%升上3.6%。8:30pm，美國公布7月建築許可，月率跌幅料由0.1%擴大至0.4%；7月新屋動工料由132.1萬降至130萬，月率料由4.6%逆轉至下滑1.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:昆侖能源(00135)、華潤啤酒(00291)、小米集團-W(01810)、藥明生物(02269)、舜宇光學科技(02382)、小鵬汽車-W(09868)等。



另外，美國FOMC周四（21日）公布會議紀要。美國聯儲局主席鮑威爾周五（22日）將在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會發表演說。(wa)