18/08/2025 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.96768 +119.833 一周 1.84381 +89.44 兩周 1.92143 +79.447 一個月 2.01393 +56.298 兩個月 2.09583 +45.19 三個月 2.18333 +32.273 六個月 2.46345 +7.934 一年 2.76637 +9.494

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息升穿兩厘並連升4日，報2.01393厘，升56.298基點，是5月8日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.18333厘，升32.273基點。隔夜息報1.96768厘，升119.833基點，是5月7日後最高；一周拆息升89.44基點，報1.84381厘，兩周則升79.447基點，報1.92143厘。長息方面，六個月拆息升7.934基點，報2.46345厘，一年期則升9.494基點，報2.76637厘。港元匯價今日在7.8242-7.8319之間上落，最新報7.8273。(bn)資料來源：香港銀行公會