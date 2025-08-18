18/08/2025 11:34
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月拆息升穿兩厘
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息升穿兩厘並連升4日，報2.01393厘，升56.298基點，是5月8日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.18333厘，升32.273基點。
隔夜息報1.96768厘，升119.833基點，是5月7日後最高；一周拆息升89.44基點，報1.84381厘，兩周則升79.447基點，報1.92143厘。長息方面，六個月拆息升7.934基點，報2.46345厘，一年期則升9.494基點，報2.76637厘。
港元匯價今日在7.8242-7.8319之間上落，最新報7.8273。(bn)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.96768厘，升119.833基點，是5月7日後最高；一周拆息升89.44基點，報1.84381厘，兩周則升79.447基點，報1.92143厘。長息方面，六個月拆息升7.934基點，報2.46345厘，一年期則升9.494基點，報2.76637厘。
港元匯價今日在7.8242-7.8319之間上落，最新報7.8273。(bn)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.96768
|+119.833
|一周
|1.84381
|+89.44
|兩周
|1.92143
|+79.447
|一個月
|2.01393
|+56.298
|兩個月
|2.09583
|+45.19
|三個月
|2.18333
|+32.273
|六個月
|2.46345
|+7.934
|一年
|2.76637
|+9.494
資料來源：香港銀行公會