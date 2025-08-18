18/08/2025 09:29

【穩定幣】證監會︰條例生效後詐騙風險增加，呼籲投資者保持理性

《經濟通通訊社18日專訊》香港《穩定幣條例》於8月1日生效，開始接受穩定幣發行人牌照申請。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，條例生效後市場反應熾熱，但伴隨而來的詐騙風險增加，呼籲投資者保持理性，避免因市場炒作或價格勢頭作出非理性投資決策。



葉志衡接受電視台訪問時指出，近期一些公司僅因申請或聲稱計劃申請穩定幣牌照，股價便急升。他提醒投資者需保持「理智線」，「當你覺得自己無懈可擊的時候，可能便是你最容易落入一些騙案的圈套的時候」。證監會與金管局日前發表聯合聲明，關注穩定幣相關市場波動，敦促公眾謹慎投資。



葉志衡表示，近年虛擬資產交易投訴未見上升，今年上半年錄得265宗，與過去一兩年持平，主要涉及境外投資者的境外投資，少數與香港投資者有關。投訴問題包括詐騙、平台被入侵導致資產被盜、盈利後平台拒絕兌現，以及交易對手涉嫌洗黑錢導致資金被凍結。由於投訴多涉及無法尋求有效解決渠道，部分受害者向證監會「碰運氣」求助。他強調，使用非持牌或非香港監管的虛擬資產交易平台如同玩「俄羅斯輪盤」，風險極高，「100次沒事，不代表101次沒事」。



*JPEX無牌加密貨幣交易所詐騙案至今未有人被檢控*



針對兩年前的JPEX無牌加密貨幣交易所詐騙案，涉及逾2636宗報案及約16億元損失，葉志衡表示，案件仍在調查，會適時向市場交代，惟至今未有人被檢控。



政府正就全面監管虛擬資產交易（包括場外交易，OTC）展開公眾諮詢，預計2026年上半年公布結果。葉志衡表示，市場變化迅速，目前已有超過40間持牌人士透過現有發牌機制參與數字資產交易，確保無監管真空期。未來監管重點在於讓市場順利過渡至統一的持牌框架，現有持牌人士無需重新申請牌照。(kl)