《真知灼見－溫灼培》本周焦點看全球央行年會

《真知灼見》先回顧上周美國公布的零售銷售數字。美國7月零售銷售按月及按年分別上升0.5%及3.9%，看似理想，但當中卻隱藏著不少憂慮。首先，美國5、6、7月的就業數字並不理想，加上特朗普政府於8月7日大舉加徵關稅，我們無法確定7月零售銷售中有多少額外增長是由於消費者在關稅實施前的提前購買。此外，7月的零售銷售增長很大程度上是受到該月電動車銷售的推動，因為聯邦政府對電動車的稅收抵免將於9月底到期，相信消費者是要趁這一稅項屆滿前，及特朗普政府的「對等關稅」推出前購車。



*俄烏似乎仍有相當多問題待解決*



上周五（15日），美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在阿拉斯加進行了僅3小時的俄烏停火談判。會後，兩位領導人發表了一份聯合聲明，隨即離開，並未對記者的提問作出回應。顯然，促成俄烏停火並非易事。據了解，今天（18日）烏克蘭總統澤連斯基，與多名歐洲盟友，包括歐盟委員會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特、德國總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢、意大利總理梅洛尼及芬蘭總統斯圖布到達白宮與特朗普會面，談及事件。我們需要關注此次會議是否能為俄烏衝突帶來突破性進展。



*留意本周央行年會及日本通脹*



除了俄烏，本周的另一重點是將於本周五至日（22日至24日）舉行的全球央行年會(Jackson Hole)。根據以往慣例，每當聯儲局有重大貨幣政策轉向時，通常會在該會上率先發表相關信息。目前市場的焦點集中在聯儲局主席鮑威爾是否會在會上針對9月可能減息提供訊號。



本周，英國與日本將分別於周三（20日）和周五（22日）公布7月的通脹數字，值得關注，特別是日本的通脹數據，更是市場焦點。日本6月的年通脹率為3.3%，遠高於其0.5%的利率水平。理論上，日本央行是有加息壓力，但行長植田和男一直以「潛在通脹」偏低為理由拒絕加息。市場普遍關注，如果日本的通脹率進一步上升，是否會促使日本央行提前作出加息行動。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。