18/08/2025 11:40

《基金觀點》景順：美通脹溫和減息預期升溫，美國債息率或續低企

《環富通基金頻道18日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，美國7月的通脹數據符合預期，整體消費者物價指數(CPI)按年上升2.7%，核心CPI（食品和能源除外）按年上升3.1%。 這次不算過熱的CPI數據紓緩了投資者對美國總統特朗普的關稅政策或將推高通脹的憂慮。核心商品價格按月僅上升0.2%，與上月升幅一致。



*料聯儲局今年底前降息兩次，每次25個點子*



雖然美國聯儲局主席鮑威爾在7月聯邦公開市場委員會新聞發布會上表示聯儲局採取觀望態度是合理的，但這次溫和的通脹數據，加上上個月疲弱的就業數據，為放寬貨幣政策提供了支持的理據。市場將密切關注鮑威爾本周在傑克森霍爾（Jackson Hole）研討會上的主題演講，該會議歷來被視為聯儲局未來幾個月政策方向的指標。景順的基本預期維持為聯儲局將於今年年底前實施兩次降息，每次25個點子。



*美國債孳息率曲線更陡峭，聯儲局獨立性受質疑*



減息預期本應推動長期美國國債孳息率下降，但實際情況並非如此。相反，自7月CPI數據公布以來，美國國債孳息率曲線反而變得更加陡峭。這種「扭曲走峭」，即是短期孳息率下降、長期孳息率上升，很大程度上是由於特朗普在社交媒體上的言論以及對鮑威爾職位構成的影響。當今年7月媒體首次報道特朗普建議撤換鮑威爾時，已經見過類似的扭曲走峭情況。鮑威爾仍有可能完成其剩餘任期，直至2026年5月其任期結束。然而，近期市場針對特朗普對聯儲局主席不斷升級的批評表明，如果鮑威爾真的被撤換，市場風險將會上升。



與此同時，特朗普在突然解僱Erika McEntarfer之後，任命E.J. Antoni領導美國勞工統計局(BLS)，這讓市場質疑聯儲局過去歷史上的獨立性是否仍存在，進一步擾亂市場。美國勞工統計局透過發布就業和通脹等關鍵數據，對貨幣政策產生重要影響。甚至是對美國勞工統計局的數據公布受到政治干預的擔憂，也可能削弱市場對長期美國國債的信心。



即使聯儲局今年稍後恢復減息，美國國債長期孳息率仍可能上升，尤其是在減息幅度低於貨幣市場目前定價的約125個點子的情況下。去年就曾經出現過類似情況：聯儲局僅降息了100個點子，而市場預期降息幅度會接近200個點子，推動美國10年期國債孳息率由去年9月的約3.7%升至去年年底的約4.6%。沒有令人信服的理由去超配美國國債孳息率曲線的長期端。美國國債孳息率處於低位，但可能會繼續維持於低位。(wa)



