18/08/2025 10:36

《比拼華爾街－溫傑》Philip Morris推動無煙產品

《比拼華爾街》上周五（15日）美股三大指數個別發展，標指及納指溫和下跌，主要受累經濟數據令人失望，以及部分科技股業績不及預期。反觀道指則受惠聯合健康(UnitedHealth)(US.UNH)股價急升而向好。而按周計，三大指數均上升。



*聯合健康受惠股神效應*



上段提到聯合健康，其股價於上周五急升接近12%，原因是隨著機構投資者需要公布他們次季的持倉報告(13F)，投資者發現原來股神巴菲特及其他知名基金經理，例如David Tepper均於期內大舉買入UNH，消息令其他投資者積極追入，因而推升UNH的股價。基於上周股價已明顯揚升，建議大家稍作觀望，本欄往後將會詳談UNH的投資價值。



經濟數據方面，美國7月零售銷售按月增加0.5%，略低過預期增長0.6%；而8月密歇根大學消費信心指數初值亦由7月的61.7降至58.6，差過預期的62。上周當地公布了兩項通脹數據，包括CPI及PPI，前者大致符合預期，後者則顯著高於預期，按月升0.9%，預期漲0.2%。根據利率期貨，9月17日減息25點子的機會為92.1%，而至12月累計減50點子及75點子的機會分別為45.0%及41.8%。



*關稅戰仍為市場焦點*



今周大家需要留意地緣政局及關稅發展，針對前者，最新消息是美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)表示，俄烏停火協定仍有可能達成，但俄羅斯必須接受烏克蘭加入防禦性聯盟的權利；至於關稅方面，據印度電視台所報道，美國貿易談判代表原定於8月25日至29日訪問印度的行程已取消。另總統特朗普稱，將在未來兩周設定半導體關稅，稅率可能定在200%、300%。



與此同時，美國會於周內公布多項經濟數據，包括製造業及服務業指數，以及多項勞動市場及房地產相關數據。由於有關數據的重要性相對較低，除非最後結果與預期大幅偏離，否則料對大市影響有限。



*Philip Morris積極轉型*



今次介紹的股份是菲利普莫里斯(Philip Morris)(US.PM)，部分沒有投資美股的朋友或許不認識此集團，但她的旗艦品牌「萬寶路」就應該大部分讀者都聽過。集團是全球最大的煙草公司，正致力推動煙草行業轉型，透過創新技術和產品（指無煙產品Smoke-Free Products，SFP）來減少傳統香煙的使用。數據上，雖然萬寶路佔集團總收入仍達35%，惟近年銷售的增長動力其實來自標榜加熱不燃燒(Heat-not-burn)的加熱煙(iQos)。



其第二季度收入增長6.8%至101.4億美元，略低於市場預期，調整後每股攤薄盈利則達1.91美元，較市場預期的1.85美元高出3.2%。管理層預計全年調整後每股盈利將介乎7.43美元至7.56美元。若用今年盈利預測上限計算（即7.56美元），預測市盈率為22倍(166.19/7.56)。



*盈利料持續雙位數增長*



受惠於加熱煙(iQos)及尼古丁口含煙袋(Zyn)，集團盈利有望持續增長，筆者估計今明兩年每股盈利的按年增幅均達10%以上。大家可把握每次集團股價回落時分注吸納，中長線前景吸引。當然，大家亦要關注市場競爭及監管風險等變數。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



*筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。