恒生指數
25,417.34
+147.27
(+0.58%)
期指
低水9
25,408
+173
(+0.69%)
國企指數
9,128.28
+89.19
(+0.99%)
科技指數
5,652.28
+109.11
(+1.97%)
大市成交
1,701.74億
股票
1,563.36億
(91.868%)
窩輪
63.12億
(3.709%)
牛熊證
75.26億
(4.423%)
即時更新：18/08/2025 11:54
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：7,083.33億
3,740.50
+43.73
(+1.183%)
滬深300
4,265.40
+63.05
(+1.500%)
深証成指
11,896.38
+261.71
(+2.249%)
MSCI中國A50
2,333.78
+23.87
(+1.03%)
比特幣
資料由Binance提供
115,161.9900
-2,243.0200
(-1.910%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0899
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1110
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1776
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3204
