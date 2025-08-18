18/08/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升49點報7.1322，創近九個半月高
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1322，較上個交易日升49點子，創2024年11月6日以來近九個半月新高，較市場預測偏強超470點，上個交易日報7.1371。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1322
|-49.00
|1歐元/人民幣
|8.3686
|+389.00
|100日圓/人民幣
|4.8563
|+140.00
|1港元/人民幣
|0.9111
|+5.40
|1英鎊/人民幣
|9.6922
|+91.00
|1澳元/人民幣
|4.6565
|+84.00
|1紐元/人民幣
|4.2448
|+79.00
|1新加坡/人民幣
|5.5751
|+57.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8575
|-11.00
|1加元/人民幣
|5.1760
|-58.00
|1人民幣/林吉特
|0.5885
|-4.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1604
|+557.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4627
|+24.00
|1人民幣/韓元
|193.8700
|-2.00