直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
25,338.01
+67.94
(+0.27%)
25,324
+89
(+0.35%)
低水14
9,081.64
+42.55
(+0.47%)
5,611.02
+67.85
(+1.22%)
1,014.84億
3,719.38
+22.61
(+0.612%)
4,235.77
+33.42
(+0.795%)
11,775.63
+140.96
(+1.212%)
2,317.57
+7.66
(+0.33%)
115,827.4900
-1,577.5200
(-1.344%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1135
歐元最佳客戶買入價
9.1803
英鎊最佳客戶買入價
10.6345
日圓最佳客戶買入價
5.3240
恒生指數
25,338.01
+67.94
(+0.27%)
期指
低水14
25,324
+89
(+0.35%)
國企指數
9,081.64
+42.55
(+0.47%)
科技指數
5,611.02
+67.85
(+1.22%)
大市成交
1,014.84億
股票
913.44億
(90.009%)
窩輪
39.37億
(3.880%)
牛熊證
62.02億
(6.112%)
即時更新：18/08/2025 10:23
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,712.71億
3,719.38
+22.61
(+0.612%)
滬深300
4,235.77
+33.42
(+0.795%)
深証成指
11,775.63
+140.96
(+1.212%)
MSCI中國A50
2,317.57
+7.66
(+0.33%)
比特幣
資料由Binance提供
115,827.4900
-1,577.5200
(-1.344%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0899
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1135
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1803
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6345
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3240
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,385.0300
-2.9500
-0.213%
CAD 美元/加元
1.3807
-0.0008
-0.056%
EUR 歐元/美元
1.1700
-0.0006
-0.050%
更新：18/08/2025 10:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,827.49
-1,577.52
-1.344%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,380.0000
-92.3400
-2.065%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.9270
-0.0340
-3.538%
更新：18/08/2025 10:20
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
